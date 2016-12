Será su mujer Lorena la que se siente en el banquillo Toño Sanchís ha regresado a 'El programa de AR' para enfrentarse a los colaboradores y defender su inocencia. Resumimos los 67 minutos que ha durado la entrevista en 15 puntos entre los que tacha a su exrepresentada de mentirosa y cuenta cuál ha sido el momento más duro de su vida. ¿Se arrepiente Toño de algo? "De lo único que me arrepiento, y si pudiese dar marcha atrás en el tiempo lo haría, es de que mi mujer Lorena sea la administradora de la Sociedad Loran", decía el representante y es que la demanda es contra la sociedad de Toño de ahí que sea su mujer la que se tenga que sentar en el banquillo. Toño no tendrá que pisar la sala al menos que sea llamado como testigo.



'He cobrado lo que tenía acordado con ella' ¿Por qué no le contestaba a los mails que ella le mandaba? "Belén miente, al decir que me ha mandado mails para zanjar este tema (según ella le mandó 12 mails antes de que la polémica entre ambos se hiciera pública). Ella y yo éramos un gran equipo y teníamos una gran complicidad. Yo recibo un WhatsApp muy largo de su móvil, pero no escrito por ella, despidiéndose de mí y diciendo que hubiera querido tener una conversación pero que no la vamos a tener. Yo hubiera querido hablar con Belén. No soy su asesor fiscal", respondía Toño, que estuvo toda la entrevista a la defensiva. ¿Cobró más comisión de la que tenía pactada con Belén? "La que se acordó con ella. Hay un documento que lo acredita. No lo voy a decir porque está judicializado. Belén siempre ha sido consciente de lo que firmaba. Estoy deseando de que salga el juicio", contestaba Toño y es que Belén le acusa de cobrar hasta el 85 % en comisiones.



El episodio más duro de su vida "No te puedes hacer idea en el estado en el que yo estaba. De ser héroe a villano. En ningún momento me quise quitar de en medio. Llevaba una semana sin dormir y de la noche a la mañana se me van los representados. Todos los días se me blasfemaba, que si mi mujer se iba a ir de casa, que si me iba a ir a vivir a Miami... Yo lo único que quería era dormir, descansar, evadirme. Me ponía hasta documentales de cebras. Me pongo a tomar pastillas para dormir y se me va la mano. Ya lo siguiente que recuerdo es despertar en el hospital, mi mujer llorando y entro en un protocolo de intento de suicidio. En ningún momento quise quitarme la vida". Así narraba el trágico episodio por el que tuvo que ser ingresado en el Hospital de Puerta del Hierro de Madrid, al que calificaba como el episodio más duro de su vida.



'Miguel en breve será otra víctima' ¿Cómo se entera Belén de la infidelidad de Miguel? "Se crea un problema muy grande cuando sale Belén de 'GH VIP'. En el taxi entra una llamada por teléfono de una chica y le digo a Belén que quiero que la oiga. Es una chica que le dice que Miguel esta manteniendo una relación con una médico de la periferia de Madrid. Belén llama a Miguel y le dice de todo y él lo niega" explicó Toño. ¿Qué opinas de Miguel? "Me da igual, en breve será otra víctima. La que no me da igual es ella. Cómo puede ser tan mala gente, eludir todas las responsabilidades y tirarme a mí la mierda. Belén debe de saber que el problema lo tiene con Hacienda no conmigo", le recriminaba el representante de famosos. ¿Qué opina la familia de Miguel de Belén Esteban? "Ahora mismo los desconozco pero a la salida de 'GH' la llamaban grosera, maleducada…", reveló.



'He dejado de trabajar para estar con ella' ¿Ayudó a Belén en sus peores momentos? "Yo ayudé a Belén juntando a su familia, a sus amigos y a sus productores. Le di un ultimátum" dijo Toño dejando entrever que fue el quien 'salvó' a Belén. ¿Ve a Miguel con vocación de mantenido? "Ella está loca por casarse y tener un hombre de verdad. Pero Miguel caerá", zanjaba el entrevistado. ¿Te beneficiaste de sus problemas de salud? "Lo que me faltaba por oír. Yo he dejado de trabajar para estar con ella", dijo ofendido.



'Nunca he tenido una relación sentimental con Belén' ¿Han tenido Toño y Belén una relación sentimental? "Nunca", sentenció Toño. ¿Por qué no ha ido Fran Álvarez, ex de Belén Esteban, a 'Superiviventes'? "Porque Belén puso sus condiciones. Si Fran iba a 'Supervivientes', Belén se marchaba de la cadena. Eso es vetar", reveló.



'Aún no le he puesto la demanda a Belén' ¿Es Toño el topo de Belén Esteban? "Nunca he pasado información de Belén. Miente siempre, también llegó a decir que todo estaba a nombre de Carmen, hermana de Lorena y ella no tienen ninguna hermana. Carmen es Lorena, porque se llama Carmen Lorena", contestó el representante siempre a la defensiva. ¿Ha demandado a Belén? "He estado 9 años con ella. Sus compañeros están demandados y ella recibirá una demanda por todo (injurias calumnias…) Aún no está puesta. Y soy yo el que la está frenando, mis abogados están como locos por ponerla", quiso explicar Toño, que aún no ha confirmado su presencia en la nueva edición de 'GH VIP'.



El turno de Belén Después de los 67 minutos de entrevista que ha dado Toño Sanchís en 'El Programa de Ana Rosa', ha sido el turno de Belén Esteban en 'Sálvame'. La colaboradora ha resumido la actitud y las palabras de su exrepresentante en "penoso".



La bomba de María Patiño María Patiño ha lanzado una bomba de la que asegura que tiene pruebas y que "asumo todo lo que digo". La periodista ha afirmado que fue Toño Sanchís quien solicitó una cámara para grabar la operación de nariz de Belén Esteban no el programa, como él ha dicho. Según Patiño, fue el doctor quien "te paró los pies" y se negó a que una cámara entrase en el quirófano. Ante esta acusación, Belén se ha quedado muy sorprendida ya que no sabía nada: "Soy legal y tengo que decir que no tenía ni idea".



'Mi novio no vive de mí' La de San Blas se ha mostrado indignada porque Toño haya hablado, una vez más, de su familia y de su pareja. Belén asegura que su exrepresentante no ha hablado nunca con sus suegros, como él dice, negando sus afirmaciones. De nuevo, ha vuelto a defender a su novio tras las acusaciones de "mantenido" por parte de Lequio y de Toño, al que asegura que quiso "como a un hermano". "Mi novio no vive de mí, mi novio no quiere ser representante, tiene su trabajo, vale ya, vale ya", ha dicho muy alterada.



Sus problemas con Hacienda... Respecto a los temas económicos, Belén ha llamado a sus gestores para comprobar la información y estos le han dicho que no es hasta 2015 cuando ella tributa a su nombre porque "tú tributas un dinero que no tengo porque lo tenías 'amachambrao' para ti. Cuando me lo devuelves es cuando lo hago". En cuanto a los 372.000 euros que supuestamente le debe Sanchís a la colaboradora, Belén ha dicho que no lo sabía y no está dispuesta a que ese dinero se lo quede él en vez de su hija si le pasase algo.



'¿Qué ha aclarado?' Para la de Paracuellos, "el único problema que tengo en mi vida es este juicio, soy feliz, tengo pareja y estoy encantada". "¿Qué ha aclarado? Que soy lo peor... Ha hablado de Miguel, de mi familia, de mis hermanos... ", se ha quejado Belén ante la escasa información que ha ofrecido el representante en 'El programa de Ana Rosa'.



