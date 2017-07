Belen Esteban se sincera con Toñi Moreno

'Yo pago a Hacienda' Belén se ha mostrado totalmente indignada con las últimas declaraciones que ha hecho Toño Sanchís. "Yo pago a Hacienda porque sino mi nómina la tendría embargada", ha dicho la colaboradora televisiva que no entiende cómo Toño puede mentir de "esa manera".

'Él dice que he ganado siete millones para que se me echen encima' "Si he ganado dinero, pero no siete millones de euros como ha dicho él. Estas cosas él las dice para que la gente se me eche encima". Belén también ha querido aclarar que era ella quien fijaba los precios de sus intervenciones. "Él me cerraba contratos muy buenos, pero era yo la que ponía el precio".

'Mi hija quiere ser anónima' Belén también habló sobre cómo le ha cambiado la vida ser un personaje público, aunque le gusta, a veces les gustaría ser anónima. "Mi hija me ha dicho que pare de hablar de su padre, que ella no se quiere dedicar a esto, quiero seguir siendo anónima. Seguir cogiendo el metro y el autobús como ella dice”. "Mi hija me tiene prohibido hablar de ella. Sé que queda poco para su cumpleaños, me han ofrecido muchas cosas, pero yo no quiero nada porque ella no lo quiere", comentaba la colaboradora sobre su hija que el próximo 20 de julio cumple 18 años.

¿En qué tres cosas se ha equivocado Belén? Así lo ha catalogado así: -En mis problemas con las drogas -En casarme con Fran (al que no ha querido ni nombrar) -En conocer a Toño Sanchís. "Me ha quitado mucho dinero, pero mucho más de lo que se dice en el juicio y no se puede demostrar.Todo de una manera muy sucia"

'No siento pena por los hijos de Toño Sanchís' Belén ha repetido hasta la saciedad que quiere cobrar "aunque tenga que esperar 10 años, tiene plazo hasta el día 19 para recurrir". "No tengo ningún sentimiento con sus hijos, los tiene que tener él con sus hijos que es quien ha cometido el error, no yo", ha sentenciado la colaboradora televisiva.

'Mi padre estaría orgulloso de mí' "Mi padre estaría muy orgulloso de mí. Siempre que salía en una revista se la compraba y se iba al bar con los amigos". Hace seis años que se fue, pero yo le tengo muy presente. A mi hija Andrea le adoraba. En la imagen, Belén junto a su padre.