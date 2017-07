Belén Esteban suelta la bomba: ''Quiero que gane José Luis''

¿Quién ganará 'Supervivientes'? Al dar comienzo el debate que realiza 'Sábado Deluxe' para abordar la última hora en 'Supervivientes' nada hacía presagiar la furibunda bronca que protagonizarían Kiko Matamoros y Belén Esteban. Jorge Javier comenzó preguntando a los colaboradores quién creían que debía ganar el concurso. "Va a ser una final muy disputada. Creo que los claros favoritos son José Luis y Laura", apuntó Matamoros. "José Luis tiene el apoyo de la gente que le gusta 'Supervivientes' puro y duro, Laura tiene una legión tremenda de seguidores, de niñas de su edad, gente que la hizo ganar 'GH', y va a estar muy reñido".



Lo que más le gusta de 'Supervivientes' Jorge Javier, por su parte, dijo que una de las cosas que más le gustaban de este reality es que la popularidad no cuenta para nada. "Cuando tú tienes algo y conectas con el público da igual que seas conocido o no. Laura tiene su punto de seguidores, que la apoyan, pero hay gente que no es conocida y el público conecta con ellos", indicó.



Belén prefiere que gane José Luis Cuando le llegó el turno a Belén, la colaboradora sorprendió a propios y extraños al confesar que prefería que ganara José Luis por encima de Laura, con la que mantiene una relación de amistad fuera del concurso. "Quiero mucho a Laura, pero tengo que ser justa y quiero que gane José Luis", anunció.



El enganche entre Belén y Kiko Estas palabras no sentaron nada bien al padre de la joven, que acusó directamente a Belén de no querer que su hija gane dos realities de Telecinco e iguale su palmarés. "¿Ves normal lo que me acaba de decir?", se lamentó la colaboradora ante las palabras de su compañero. "Yo si tengo un amigo lo apoyo… como apoyaste a Rosa Benito, ¿verdad?", le recordó Matamoros. Ante estas palabras, Esteban estalló y dijo a voz en grito: "Me dice en el pasillo que por qué no apoyo a su hija… ¿A mí quién me apoyó en 'GH'? Ninguno, ¿y he dicho algo? Venga, coño. ¡¡¡Que ya llega un momento!!! Para mí tu hija ha hecho un concurso que no me ha gustado".



¿Dejará de querer Laura a Belén? "¡Quiero que gane José Luis! Hace varios días que lo estoy diciendo… Se ha dejado arrastrar, cuando estuvo con Gloria Camila hizo cosas que no me gustaron, a mí me gustó la Laura de 'GH'", continuó diciendo. Kiko Matamoros no pudo contenerse y afirmó que su hija se iba a enfadar mucho con la de Paracuellos por no haberla defendido. "Laura que ha querido mucho a Belén va a dejar de quererla", señaló.



Peticiones por los pasillos En ese momento, Belén acusó a Kiko de haberle pedido por los pasillos que pusiera un mensaje en sus redes de apoyo a su hija. "Eso mentira. Te he dicho qué decepción se va a llevar cuando sepa lo que estás diciendo. Mentira. Di la verdad. Te lo habrá dicho otra persona, mentira", le replicó.



