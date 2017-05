Belén Esteban y Toño Sanchís: las claves de un duro juicio

Belén reconoció hace meses en 'Sálvame' que "si a mí me pilla todo esto en otra época de mi vida, yo hubiera hecho una locura. Era mi hermano, mi todo. Por él he defendido lo indefendible..." . Todo comenzó en agosto de 2015, cuando comenzó a sospechar de las gestiones de Toño.

Belén no estará en la sala

Este martes 30 de mayo comienza el juicio por esta demanda, que podía aplazarse de no encontrar un juez, ya que la jueza que lleva el caso en los juzgados de Torrejón de Ardoz tiene el día libre, aunque finalmente no ha sido así. Belén, como demandante, dijo que no estaría en la sala, peor en el último momento decidió acudir, mientras que la presencia de Toño en el juicio no es obligatoria: "Confío mucho en la Justicia", comentó a los medios a su llegada a Torrejón de Ardoz.