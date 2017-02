Belén, sobre Toño: "No le tengo odio, le tengo asco"

Belén Esteban explica su situación económica La princesa del pueblo ha querido tranquilizar a las personas que se han preocupado por ella tras contar sus problemas económicos: "Quiero decir a toda la gente que a mí no me falta de nada. En mi casa no hay carencias".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Sus ahorros invertidos en el juicio contra Toño Esta situación económica ha pillado desprevenida a la colaboradora ya que el dinero que tenía ahorrado lo ha tenido que utilizar para pagar una deuda que tenía con Hacienda y para pagar el proceso judicial que tiene abierto contra Toño Sanchís, al que ha respondido que no quiere dar pena.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

'No he pedido dinero nunca' Belén ha querido aclarar dos puntos tras las palabras de Toño en 'El programa de Ana Rosa': "Uno, la primera vez que me han embargado una nómina fue el mes pasado; y dos, no he pedido nunca dinero, solo pedí a mis directores del 'Deluxe' que me adelantaran algo de lo que ya trabajé".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

'Yo pago a Hacienda como todo el mundo' Además, también ha asegurado que "gracias a Dios" tiene su trabajo y sus dos viviendas, y no le falta de nada. Simplemente, ha tenido que gastar sus ahorros en el juicio. "Yo pago a Hacienda como todo el mundo", ha afirmado.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Muy agradecida con sus amigos La de Paracuellos ha confesado que ha habido personas que al enterarse de su situación económica le han ofrecido dinero, como el director de 'Sálvame Deluxe', Carlota Corredera, Mila Ximénez y Raúl Prieto. También ha contado que le llegó una carta de una señora de Francia con un talón de 5500 euros. La mujer le mandaba el dinero porque sabía que estaba pasando un mal momento debido a la batalla legal con su exrepresentante.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

No aguanta más mentiras La colaboradora ha negado rotundamente que en algún momento de su carrera haya pedido dinero adelantado. Y ha pedido a Ana Rosa Quintana, junto a la que trabajó 9 años, que por favor confirme esta información que ha dado Toño, tanto si es mentira como si es verdad.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Conocía su deuda con Hacienda Belén no ha querido decir cuánto dinero lleva gastado en el proceso judicial, una cifra que parece ser muy alta. Además, ha contado que ella sabía que debía dinero a Hacienda pero "no sabía lo que me faltaba". Y asegura ser la persona más investigada, junto con Ronaldo. "Me costó ir a 'Gran Hermano Vip'. Fui por lo que fui. No quería ese dinero, por eso lo doné", ha explicado la colaboradora.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

'No le tengo odio, le tengo asco' Los sentimientos que Belén tiene hacia Toño han cambiado radicalmente, como es lógico. Sin embargo, niega sentir odio: "No le tengo odio, le tengo asco. Esa prepotencia que le veo no es normal".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Ataques contra Andrea Janeiro Durante la entrevista, han puesto las imágenes de Toño en el programa de 'AR'. En uno de los vídeos, Toño habla sobre Andrea, la hija de Belén, dando a entender que su madre se ha aprovechado de ella durante toda su vida. Unas palabras que han sentado muy mal a Jorge Javier, que ha salido en defensa de Andrea y también de Belén. "No encuentro palabras para catalogar el comportamiento moral de Toño a la hora de referirse a Andrea", ha dicho el presentador.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

'Tienes que parar y recapacitar' Tras escuchar sus palabras, Jorge Javier no daba crédito ya que si realmente estaba viviendo esa situación cuando era representante de Belén debería haberse marchado de su casa. "Tienes que parar y recapacitar. No cargarte la vida de una chica que no te ha hecho nada. Para cargar contra Belén no tienes que ensuciar a una niña", ha continuado el presentador.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

'Toño va a morir matando' Ante las palabras de su amigo y compañero, Belén solo ha tenido palabras de agradecimiento. Asumiendo la realidad, ha confesado que Toño "va a morir matando".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Muy orgullosa de su Miguel Respecto a su novio, Miguel, la colaboradora ha vuelto a mostrar lo orgullosa que se siente de él como conductor de ambulancias, "como si es albañil".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia