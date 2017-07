Belén Roca recuerda a Dani Rivas en el aniversario de su muerte

No es la primera vez que Belén Roca recuerda a Dani. Recordemos que la ex concursante de 'Gran Hermano Vip 4' se grabó en la piel la imagen del piloto gallego , una tragedia que compartió durante su participación en el reality.

El primer aniversario de la muerte del piloto también estuvo marcado por un mensaje de amor de Roca a Rivas: " ¿Qué decir de la persona que amas y que ya no esta? Pues que te amo con toda mi alma, y me alegro de que nos lo dijéramos todos los días. Te quiero, mi amor", escribía.

Siempre a su lado

Sin olvidar a su amor, Belén Roca ha expresado que, pese a la pérdida, ella le siente siempre cerca. "Yo sé que no te has ido. No me puedes dejar sola, tú no, Dani, tú no", escribía.