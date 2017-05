Belén Esteban y Toño Sanchís... ¡se quedan sin jueza!

Se defiende de las críticas

Toño Sanchís ha aprovechado estos días previos al gran juicio para acudir al recién estreno programa de Toñi Moreno, 'Viva la vida'. El concursante de 'Gran Hermano VIP' afirma estar tranquilo ante lo que se le viene encima, asegurando no tener ningún miedo.

"A mí no me hace falta tener portavoces en los platós de televisión. No he creado un circo mediático ni he hecho el ridículo", ha dicho sobre la que fuera su representada estrella.