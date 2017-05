Así reacciona Benji Aparicio al tonteo de Laura Matamoros con Alejandro Caracuel en Supervivientes

¿Qué piensa Benji del tonteo de Laura y Alejandro?

El tonteo de Laura Matamoros con Alejandro Caracuel en Supervivientes no es ninguna tontería: la ex gran hermana tuvo un acercamiento de lo más cariñoso con el influencer en la isla, y no parece que al actual novio de ella, Benji Aparicio, le haya hecho mucha gracia...