Berta Vázquez rompe su silencio y habla sobre su ruptura con Mario Casas

QMD!30/12/2016

A principios de mes de diciembre la revista Qué me dices! confirmaba la ruptura de Mario Casas y Berta Vázquez pero, hasta ahora, ninguno de los dos se había pronunciado al respecto.​ Sin embargo, actriz ha roto su silencio y ha hablado por primera vez del fin de su relación con el actor y aunque no ha confirmado ni desmentido de manera directa su ruptura, sus palabras hablan por sí solas: ''Mario y yo hemos hecho una vida normal, con naturalidad, pero se idealizan mucho las cosas. Nunca he dado la noticia de que estoy con él, así que mucho menos tengo que explicar las fases por las que pueda pasar nuestra relación. Si no he contado nada en el momento en que empezó, cuando ha estado bien o mal, ahora tampoco voy a hacerlo'', afirmaba la actriz en una entrevista a la revista 'Yo dona'.

Pero a pesar de esta ruptura, Berta Vázquez no pierde la sonrisa, tal y como podemos ver en sus fotos compartidas a través de la redes sociales. Tampoco Mario, que se encuentra disfrutando de la Navidad en familia. Aunque la pareja ya haga vida por separado, parece que siguen siendo amigos o por lo menos virtuales. Y es que Mario sigue siendo de los primeros en darle 'like' a las fotos de la actriz.A pesar de no tener buena suerte en el amor, los dos triunfan profesionalmente, Mario está a punto recibir el mejor regalo de Reyes, el estreno de su última película 'Contratiempo' que llega a las salas de cine el 6 de enero. Y Berta aún sigue saboreando el éxito de 'Palmeras en la nieve' y la serie 'Vis a Vis', a lo que hay que sumar su último proyecto cinematográfico 'Las leyes de la termodinámica' junto a Chino Darín.