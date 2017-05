Bertín Osborne: "Falta buscar fecha para casarme con Fabiola"

No se toma la salud a broma

Bertín nos habló de cómo se encuentra tras los éxitos semanales de su programa, de sus hijos y de su boda que está pendientes de poner fecha cuando las agendas les cuadren.

Bertín te vemos en la presentación de un producto saludable y precisamente siempre te has caracterizado por hacer y llevar una vida así.

Saludable como puedo yo, pero ahora mismo estoy súper saludable. Me hago revisiones periódicas. Tuve una hepatitis hace muchísimos años y desde entonces, desde los 40 años me hago chequeos muy completos. De hecho me quitaron un pólipo del colón que si no hubiera sido por las revisiones periódicas se hubiera convertido en malo. Esto debería hacerlo todo el mundo.