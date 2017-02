Bertín Osborne cortó su entrevista con Joaquín Sánchez por su enfermedad

Una entrevista de récord Bertín Osborne "lo petó" la pasada noche con su entrevista a Joaquín Sánchez en 'Mi casa es la tuya': más de 3 millones de espectadores (con casi un 20% de share) se engancharon al divertido encuentro entre el ex futbolista del Betis y el presentador y cantante. Sin embargo, no todo acabó tan bien como empezó...



Cortó la grabación Bertín se lo estaba pasando estupendamente tronchándose de risa durante la grabación con Joaquín y sus historias para no dormir junto a la madre del ex futbolista y su mujer cuando, de repente, tuvo que avisar de que no podría continuar la entrevista por encontrarse fatal.



No podía más "Perdóname, me encuentro fatal. Pero fatal de caerme redondo. No puedo más", avisaba Bertín a sus compañeros tras las cámaras.



En seguida se preocuparon por su estado Rápidamente, varios trabajadores del programa se acercaron a ver qué le pasaba, mientras Bertín, con la cara roja y la mirada cansada no paraba de repetir que se encontraba muy mal sentado a la mesa en la casa del ex jugador del Betis.



Joaquín le ofreció descansar un rato Joaquín y su mujer (y también la preocupada madre de Joaquín) le ofrecieron tumbarse en una cama o tomarse algo, pero él insitió en que 'no quería nada'.



Bertín tenía gripe Aunque la entrevista no pudo llegar a buen término con un final redondo, el presentador sí pudo continuar un poco más con la grabación tras relajarse un rato, pero no pudo despedir el programa, por lo que la organización decidió grabar un mensaje de Bertín y ponerlo en la pantalla de una tablet: "La noche anterior estuve cantando en el Liceo de Barcelona, y malísimo. Me inyectaron Urbason y de todo, y durante la entrevista con Joaquín me empecé a encontrar fatal. Le tuve que decir al director "oye, para. Para porque voy a pegar aquí un petardo...", explicó sobre la gripe que estaba atravesando durante la grabación



''Ya se terminará esto, tío. Tranquilo'' Joaquín se preocupó por su invitado en todo momento y no puso ninguna pega a acabar la entrevista ahí mismo: "No, termina ahora y ya se terminará esto, tío. Tranquilo", le respondió a Bertín cuando este preguntó si quedaba mucho para terminar y ver si aguantaba lo suficiente. "Al final nada, paramos un ratito y pudimos terminar la grabación", continuó Bertín en el vídeo.



