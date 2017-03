Íker hace temblar a Bertín Iker Jiménez y su mujer, Carmen Porter, han sido los últimos invitados de 'Mi casa es la tuya'. Junto a Bertín Osborne y Fabiola, las parejas han compartido alguna de sus investigaciones paranormales, peor lo que el cantante y su chica no preveían era ¡que iban a temblar lo que no estaba escrito!



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Unidos por el misterio La pareja de investigadores se conoció en la universidad, y desde entonces comparten la misma pasión, pero no solo les une la televisión y su programa 'Cuarto milenio', sino que desde que eran muy jóvenes comenzaron a saciar su curiosidad con distintos casos paranormales.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Los sustos de Bertín con la ouija Ante el tema central de la conversación, Bertín no tuvo reparo en afirmar que, cuando era joven, "hacía la ouija todas las semanas". El presentador la hacía con su madre y "luego empecé a hacerla con mis amigos y hemos hablado con una cantidad de gente impresionante... Me he pegado unos sustos gordos".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

La casa de la pareja, ¿embrujada? Ya metido en la conversación, Bertín quiso compartir lo que ocurría en su finca de Sevilla tras disfrutar de una agradable cena: "En esa casa murió una persona, que era un loco que tenían encerrado con las ventanas tapiadas. Hay una parte de la casa donde muchas noches oyes gente correr por el techo de la casa", relató.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Bertín no podía más Sin embargo, cuando sus invitados comenzaron a contar la famosa historia de las caras de Vélmez sin ahorarse los detalles escabrosos, Bertín comenzó a sentirse nervioso y a llevarse las manos a la cabeza por lo que su amigo Íker Jiménez narraba.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

¡Acabó yéndose! Cuando Íker y Carmen pusieron una serie de psicofonías, el terror se apoderó de Bertín. La del padre Benito fue la que colmó el vaso, por lo que el presentador y cantante decidió levantarse y marcharse de la estancia mientras hablaban de este caso. "Con las voces del padre Benito me he tenido que levantar por no liarme a gritos", expresaba después el presentador. Su mujer por su parte decía en tono jocoso: "No me lo vais a dejar dormir esta noche".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Fabiola, mucho más intrigada que su marido A Fabiola le encantan estos temas y se le podía ver realmente interesada en las historias de Carmen e Íker, aunque en algún momento expresó sentir miedo: "Siempre he tenido la sensación de que hay veces que cuando la gente muere, se pasa como unos días en los que no encuentra el sitio", confesó.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Las historias para no dormir de Fabiola Fabiola también quiso contar una de sus experiencias en el ámbito de lo paranormal: "Acabábamos de llegar a esa casa y llevaba días notando cosas... Un día, bañando a los niños, arrodillada, oí una voy por detrás de una mujer y a los tres días me volvió a pasar lo mismo". Tanto ella como Bertín notaron ciertos ruidos y golpes extraños, aunque no nos contaron cómo terminó su historia. ¡Eso no vale!



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia