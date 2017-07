Bigote y el sexo: "se vive con mucha dificultad, pero se vive"

Bigote y el amor Edmundo 'Bigote' Arrocet ha visitado a Risto Mejide en 'All you need is love... o no' donde ha hablado de su chica, María Teresa Campos, y ha dejado caer algunas pinceladas de su relación. "Lo mejor de vivir un amor maduro con María Teresa, es que es maduro. Cuando somos jóvenes tenemos muchas trabas. No eres el mismo con 10 años que con 50. La vida la miras de otra forma....". Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Sexo pasados los 60 Risto no dejó escapar la oportunida de preguntar a Bigote por el sexo a su edad, a lo que el chileno, conocedor de que su respuesta iba a levantar muchos comentarios por su relación con Mª Teresa, contestaba algo ruborizado: "El sexo a partir de los 60 se vive con mucha dificultad, pero se vive...", lo que despertó carcajadas en el público. "Es un 'superviviente' del sexo, decía entonces en el plató el humoristsa David Guapo, uno de los colaboradores del programa, ante lo que Bigote afirmaba con la cabeza todavía entre risas.

Vive al amor a tope El humorista chileno, que se muestra muy enamorado de Mª Teresa Campos después de tres años de relación, añadía sobre su amor pasados los setenta años es que le sacan todo el partido que pueden porque "sabes que te queda poco y que lo único que tienes seguro es que te vas a morir. Yo preparé una mochila para estar más que listo para recibir a la muerte y ya está".

Así se sedujeron Bigote y Mª Teresa Bigote, que llevaba sonsigo su permanente sonrisa, habló de Mª Teresa Campos para contar cómo se enamoraron después de que él visitase el plató de '¡Qué tiempo tan feliz!' en 2012: "Nos sedujimos hablando. Yo soy muy tímido, aunque no lo parezca. Y ella también lo es. De la noche a la mañana nacen sentimientos que se descubren cuando hablas con la gente. A medida que vas hablando vas conociendo a la persona".

Mª Teresa en la intimidad De su novia, que tiene 76 años, desvelaba: "Te pones a hablar (con Mª Teresa Campos) y ves que es una persona es inteligente y tiene tema de conversación, eso te enamora. Y ella es una persona muy bondadosaque lo ha pasado muy mal en su vida. Te va contando poco a poco y vas viendo como es una mujer fuerte".

El momento más duro de su vida Bigote también habló de los momentos más duros que ha pasado en su vida, del que destaca uno: "Cuando me fui de mi casa (a los 12 años) mis padresnos llamaron, a mí y a mis hermanos para ver con quién nos queríamos ir, si con papá o mamá. Yo dije que no me iba con ninguno de los dos porque si yo me iba con mi mamá, mi papá iba a pensar que yo no lo quería y viceversa. No me fui con ninguno de los dos y punto. Se quedaron con la duda de a quién quería más porque yo quería a los dos y punto".

No quiso ser como su padre De su temprada marcha de casa y del dolor que le produjo, Bigote añadía: "Me enojé con mi padre porque dijo que en diez días estaría de vuelta. Y no volví nunca más... Cuando mi padre murió yo no estaba en Chile. Me enteré cuatro días tarde. Pasaron ocho o nueve meses y fui al cementerio a verle y decirle de todo: "Papá, te lo dije. Te agradezco que hayas sido así conmigo porque yo no voy a ser como tu". La misión de mi padre era eso para yo ser mejor".