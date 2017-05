Cher lo da todo en los premios Billboard

El tema de Titanic

Aunque el ganador absoluto de los premios de música de la popular emisora estadounidense Billboard celebrados en el T-Mobile Arena de Las Vegas fue el rapero Drake, Celine Dion fue una de las protagonistas de la noche.

Y es que la canadiense dio uno de los momentazos de la gala con la conmemoración de los 20 años de 'My Heart Will Go On' (banda sonora de la película 'Titanic') al volver a interpretar la canción que la consolidó como artista internacional.

La cantante, con un vestido blanco de mangas gigantes de Stephan Rolland, dejó mudos a los presentes con su actuación y se mostró especialmente emocionada con la ovación que recibió de los presentes.