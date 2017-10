Blake Lively o cómo lucir 6 looks perfectos en un día

Amarillo, que te pillo

Llegó a un programa de televisión vestida de amarillo, salió con un vestidazo blanco estampado que por la noche cambió por otro de Chanel. Y, entre medias, dejó a todos boquiabiertos mientras paseaba por Manhattan sola o con su marido, Ryan Reynolds, con sus estilismos más atrevidos. ¿Se puede estar más guapa? La ocasión lo merecía.

Blake promocionaba su última película, All I see is you. Total, ¡seis cambios en menos de 24 horas! Eso sí, seguro que todas las prendas fueron cedidas por las firmas y la actriz no puso nada de su bolsillo.

A su llegada a los estudios de la cadena ABC, Blake vestía top (1.290 €) y pantalones (990 €) de Brandon Maxwell.