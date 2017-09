Blanca Suárez: “Quiero formar una familia"

Centrada en el trabajo

¿Cómo ha sido la vuelta al trabajo después de un largo verano de vacaciones por Asia?

Me lo he pasado muy bien. He descansado y me he tomado tiempo para mí. He conocido lugares que quería conocer, como China. He disfrutado del anonimato… Han sido vacaciones de desconexión.

Estabas con tu chico, Joel, y otros amigos, ¿qué tal la experiencia?

Eso me lo reservo para mí. Es un ámbito muy privado en los que vives momentos especiales con amigos que no todos se dedican a esto.

¿Te ves formando una familia?

Claro que quiero formar una familia, pero el momento es el que marca la vida. Las cosas vienen a su tiempo. Ahora estoy centrada en el trabajo y en mis proyectos.