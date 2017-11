Blanca Suárez: "Me gusta viajar con mi chico y mis perros"

Es la nueva embajadora de Jaguar Blanca Suárez no se pudo perder la gran fiesta que se celebró en el hotel Palacete de Madrid para presentar el nuevo modelo E-Pace. La actriz no estuvo acompañada por su novio, Joel Bosqued, pero se lo pasó a lo grande en una fiesta donde Aldo Comas y Fonsi Nieto fueron los encargados de poner la música. Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Blanca Suárez, una aventurera ¿Dónde te perderías con Jaguar? Me he perdido ya en muchos sitios. Me gusta viajar con mi chico y mis perros. Me gusta desaparecer de vez en cuando. Me encanta ir a Tarifa. ¿Qué es la cosa más surrealista que has hecho en un coche? Muchas cosas. La verdad es que no tengo grandes anécdotas, porque he usado los coches para lo que sirven. ¿Eres de las que saben cambiar las ruedas de un coche? La teoría la sé, pero no te podría decir si conseguiría hacerlo.

Una de las mujeres más deseadas ¿Cómo se asume ser una de las mujeres más deseadas de España? La verdad es que no estoy muy pendiente de esos rankings. Cuando yo me miro al espejo veo cosas que veis todo el mundo, pero también veo otras muchas cosas que son mis defectos. Y no os lo voy a decir porque os fijaríais todos y no es el objetivo. De todas formas, me hace mucha gracia. ¿No te lo tienes creido? No lo sé. Intento que no sea así. Las palmaditas en la espalda sientan bien.

Ni su chico, Joel Busqued, ni ella, son celosos ¿Tu chico, cómo lleva estar con una mujer como tú? Se lo tendrías que preguntar a él. No es un chico celoso, ni yo tampoco. En pareja, ¿eres una mujer muy posesiva? Yo creo que todos hemos apretado el nudo más de la cuenta en ocasiones de nuestra vida y se nos ha vuelto en contra. ¿Y a la inversa? Cuando estás con una persona debe haber un espacio y una vida propia porque sino no hay una vida en común.