Blas Cantó confiesa quién cree que ganará 'Tu cara me suena'

Entrevista a Blas Cantó, primer finalista de 'TCMS' Tras haber ganado hasta cinco galas del concurso con la máxima puntuación, Blas Cantó se convirtió el pasado viernes, tanto por decisión del público como del jurado, en el primer finalista de la quinta edición de ‘TCMS’ llevándose los 24 puntos por la interpretación de Anastacia y su tema ‘Left Outside Alone’. Tras la Gala, el cantante de Auryn volvió a incorporarse a los ensayos y en uno de los descansos habló con Tp para explicar sus emociones y sus impresiones tras el merecido éxito.



'Siempre me he sentido muy querido por el público' ¿Qué se siente al ser el primer finalista? Mucha emoción. Siempre me he sentido muy querido por el público en el plató pero ver que ese cariño traspasa la pantalla y llega a las casas es una sensación de satisfacción increíble. Lo valoro mucho porque podría no ser así. Con tu actuación levantaste a todo el público presente. Fue emocionante, no se puede describir en palabras. En las distancias cortas no tengo problema para expresar todo lo que siento a la gente que me apoya pero en la tele me da más vergüenza y me encantaría poder decirles todo lo que siento y lo que se me pasa por la cabeza en persona. Lo que más me gustó es ver como disfrutaban con mi actuación, lo bien que se lo pasaban. Estoy muy contento de ver que la gente pasa un buen rato y transmitirles cosas bonitas, porque para transmitir cosas feas siempre hay gente.



'Al fin y al cabo tengo que trabajar como todos' ¿A qué te refieres? ¿Ha habido algún problema con alguien del equipo? No, para nada. Me refiero a otro tipo de programas que se dedican a eso. El nuestro es para divertir y así lo vivo y lo disfruto. Es algo muy gratificante para nosotros. El mayor éxito, el mayor regalo es que nos vean y disfruten con nosotros. Hace tiempo que en España echaba de menos los formatos familiares. Que la familia se reuniera delante de la tele para ver un programa y nosotros hacemos eso posible porque al público le gusta. Alguna ventaja tienes ya que vienes del mundo de la música. Sí, pero al fin y al cabo tengo que trabajar como todos. La verdadera diferencia está en Yolanda Ramos y Canco Rodríguez. Los demás todos cantan. Esther Arroyo ha cantado años atrás, Canco Rodríguez también lo hizo. Hasta Juan Muñoz. Yolanda en cambio nunca lo había hecho y era la primera vez que combinaba el humor con la música, ese si era un reto muy grande para ella. Evidentemente, entre Paco y yo sí que puede haber diferencias porque yo sí me dedico al mundo de la canción y él no.



Ve a Beatriz Luengo como el rival más fuerte' ¿A quién ves como rival más fuerte? A Bea. Ayer sin ir más lejos hizo una interpretación brutal. El parecido físico era increíble y los mismo su voz y actitud. Rosa también es increíble, además tiene unos fans muy fieles y pasionales. Ellos harían lo que fuera con tal de que llegara a lo más alto. ¿Pero crees que se lo merece fans aparte? Sí se lo merece porque todos trabajamos muchísimo nos salga una gala mejor o peor porque yo he tenido galas en las que no he estado tan bien y aun así el público también te apoya. El público se queda con que tu actuación tenga algo que traspase la pantalla. Ya no tiene que ver tanto con el hacerlo bien o mal sino con que transmitas algo que llegue a la gente.



'Es muy importante no crearse expectativas' Ayer el premio se debatió mucho entre tú y Beatriz Luengo. Sí, cuando empezaron el recuento de los votos telefónicos para mí fue una agonía hasta el final. Hubo un momento en que veía que me lo llevaba yo pero fui prudente como me han enseñado en casa desde siempre. Es muy importante no crearse expectativas. ¿Con quién te gustaría llegar a la final? Sinceramente, con Yolanda Ramos. Por afinidad y porque la amo y porque me hubiera gustado que el humor se hubiera premiado más. Ayer el público le dio un ocho a Yolanda desde casa. ¡Fue muy fuerte! Nosotros apoyamos el humor desde el escenario pero no se ha apoyado tanto en cuestión de números (votos). Pero en general, verme con Rosa, con Lorena con Canco es increíble.



'Veo a Rosa ganadora' ¿Te ves como ganador? Sinceramente no. Veo a Rosa como la gran ganadora por el tema de los fans. Es algo que entiendo y no me molesta. ¿Cuál fue tu reacción al verte como Anastacia? Me impactó mucho y me encantó. La caracterización era perfecta. Mi madre me mandó unas fotos que hizo con el móvil y aluciné. Se ve que mi abuelo de 70 años no se creía que fuera yo por más que insistieran.



'Disfruto mucho con las caracterizaciones' ¿Disfrutas con el tema de las caracterizaciones? Muchísimo. Además, me involucro mucho y doy ideas. Había una cruz que llevé en la actuación que se lo había visto a Anastasia a quien conozco y admiro, y no paré hasta que conseguí una más pequeña, igual que la suya. Trabajar en equipo es imprescindible para que el trabajo salga perfecto. Cuando nosotros ensayamos lo hacemos en cuestiones de voz y actitud pero aun así aunque la actuación sea perfecta nos cuesta ver al personaje. Cuando a todo tu trabajo personal se le suma el trabajo del equipo de peluquería, maquillaje y vestuario el resultado es increíble. Apoteósico. ¿Te llevas algún consejo o alguna experiencia especial durante estas semanas? De Àngel Llàcer he aprendido muchas cosas. La más importante es que la televisión está para disfrutarla. Él me ha enseñado a relajarme, a pasarlo bien y a olvidar lo que pasó ayer si algo no salió como uno esperaba. Es algo que sirve tanto para aplicar en el escenario como en la vida misma.



