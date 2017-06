Blas Cantó sale del armario con toda naturalidad

Tras muchos rumores a pie de calle sobre la sexualidad de Blas Cantó , el cantante ha decidido no esconderse más y expresar, con toda naturalidad, que le gustan los hombres y las mujeres, y a pesar de que algo así no debería ser noticia, sí tiene cuha importancia, ya que la forma en la que lo ha hecho ayuda mucho a normalizar la situación del colectivo LGTB.

¿Veis como no hace falta montar ningún drama para salir del armario?

Lydia Lozano , una de sus mayores fans (nunca nos lo hubiéramos esperado de la reina del chuminero, pero es así), le quiso preguntar si realmente la canción iba sobre "una" ex que echaba de menos, a lo que él tuvo el beneplácito de contestar: "un ex, sí".

Fue durante su visita a 'Sálvame' este miércoles 31 de mayo cuando, durante la promoción de su disco y su nuevo single ('In your bed'), desveló con toda la naturalidad del mundo, y además con correción incluida, su orientación sexual.

En seguida, las redes sociales aplaudieron su gesto, a pesar de que, en un primer momento, Lydia no escuchó la correción y continuó con su pregunta: "¿Existe esa ex?".

Muy claro

Blas, con toda la calma del mundo, respondió: "De momento nadie se ha metido en la cama de ningún ex mío... ni de ninguna ex mía", añadió el cantante para dejarlo bien claro, a lo que Lydia no supo contestar, quizá por la sorpresa de la contestación que acabab de recibir, siendo esta la primera vez que Blas se pronunciaba sobre su sexualidad: "Ah, bueno...".