Alba Carrillo responde a los rumores de boda

Alba Carrillo está muy enfadada. La modelo ha acudido este viernes a 'Sálvame' para pedirle explicaciones a Kiko Hernández, después de que éste soltase un "bombazo" de los suyos al anunciar la boda de Alba Carrillo con su actual novio, David Vallespín. La modelo ha recalcado una y otra que no se casa. "Lo que estoy intentando es descasarme...", ha dicho entre risas.

Kiko Hernández se ha mostrado muy molesto con su compañera, pues no consiente que nadie desmiente su información. El colaborador afirmó el pasado miércoles que la modelo y el arquitecto pasarían por el altar el próximo 1 de septiembre y lo hizo tras recibir una información de una fuente muy fiable, una tía de David Vallespín.

¿Problemas con David?

Alba ha dicho que es imposible que la madre de su chico fuese contando a todo el mundo su boda con David, pues ellos no han hablado del tema. Además, ha aclarado que ella de la familia de su novio sólo conoce a sus padres y a sus hermanos. "Al resto de la familia no la conozco, pero no te puedes fiar de nadie", ha comentado la presentadora.