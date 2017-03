Boris Izaguirre y su chico en Miami

Una vida junto

Boris Izaguirre y su marido, el escaparatista Rubén Nogueira se conocieron en 1992 y tras 14 años de conviviencia decidieron darse el ‘sí, quiero’, el 7 de febrero de 2006 en Barcelona. Su boda fue secreta súper sencilla, a pesar de lo que pudiera parecer.

Boris siempre ha hablado maravillas de su chico: “Desde que le conocí mi vida siempre ha ido a mejor. He publicado los libros que soñaba con escribir, he trabajado en programas que han cambiado mi forma de entender la comunicación, he conocido gente increíble y madurado mucho... Sin su saber estar, su cerebro y su clarividencia, no lo habría conseguido.”