Bradley Cooper y Lady Gaga, comida y paseo en casa de él

Cuando se supone que más acaramelados debían estar Bradley Cooper e Irina Shayk con la espera de su primer hijo , lo cierto es que hace bastantes días que no se les ve juntos.

Gaga y Cooper se encuentran en plena preparación de los personajes de 'A Star is Born' , la película que será el debut como director del protagonista de 'Resacón en Las Vegas'

Eso sí, lo que no sabemos es si, al ver estas imágenes, a Irina se le atragantarán el roscón y la tarta de cumpleaños , porque la futura mamá cumple los 31 este 6 de enero. Pero seguro que no hay nada de lo que preocuparse... ¿verdad?

Fue el pasado 26 de diciembre cuando pudimos ver a la parejita recorriendo las calles de Los Ángeles, no muy acaramelados, pero sí juntos ,y es que cuando están en territorio estadounidense no son muy dados a mostrarse el amor que sienten el uno por el otro por lo que puedan "cazar" los paparazzi.

Irina, por el momento, no es muy amiga tampoco de mostrar la barriguita de su embarazo , aunque ya ex 'vox populi' que espera un retoño (o varios, quién sabe...) de Bradley Cooper .

¿Por qué se oculta tanto?

Lo que no entendemos es por qué Irina no está disfrutando del embarazo públicamente, ¡si tener un bebé es lo más bonito que hay! La modelo se ha empeñado en lucir ropa varias tallas más anchas para que no se le note la tripita, aunque todos pudimos ver en el desfile de Victoria's Secret cómo su vientre ya mostraba claros síntomas de embarazo a pesar de que hicieron lo imposible por ocultarlo... sin éxito.

Además, mientras su chico está a tope con su trabajo, a ella, hace unos días, se la pudo ver en un salón de belleza de Los Ángeles... de nuevo sola.