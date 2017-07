Madison Beer, la nueva ilusión de Brooklyn Beckham

QMD!21/07/2017

​Según informan algunos medios, como Page Six -publicación del diario New York Post-, el primogénito de David y Victoria Bekcham mantiene una relación con Madison Beer, con quien se estaría viendo desde hace meses.

El autor del libro 'What I See' y la youtuber fueron vistos juntos en el concierto de 'Summer Splash de Now 99.7', que tenía lugar en Santa Clara, California, el pasado fin de semana. Según han comentado algunas personas en las redes, los jóvenes se besaron durante el concierto, aunque no hay pruebas de ello.

So excited to announce my UK signing tour dates! Check out the link in my bio for more information. Una publicación compartida de bb (@brooklynbeckham) el 12 de Jun de 2017 a la(s) 10:12 PDT

Hace dos semanas estaban juntos en Los Ángeles; y a primeros de junio, Brooklyn asistió a una cena de Madison, con motivo de su Wonderland Summer Issue.

Actualmente, Madison Beer, a quien descubrió Justin Bieber por quedarse cautivado con la voz de la joven, está soltera tras poner fin a su relación con Jack Gilinsky. Por su parte, Brooklyn tampoco mantiene ningún idilio desde Chloe Grace Moretz, con quien estuvo desde 2014 a 2016.