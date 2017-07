Busta lo reconoce: "He engordado 12 kilos"

Bustamante ha acudido a Cadena Dial a promocionar su nuevo single, 'Lo pide el alma', y ha explicado por qué ha aumentado de peso: "He engordado 12 kilos. Ha sido un año diferente para mí, hay personas a las que con el estrés se les cierra el estómago y otros que ganan".

Como ha asegurado en la entrevista: "Ojalá que pierda estos 12 kilos. Me conocieron durante mucho tiempo así, soy un poco boomerang".

Cuando comenzó su relación con Paula Echevarría , David no estaba en su mejor momento físico.

Ya ha pasado por esto

"Hay personas que en épocas de estrés apagamos la ansiedad con la comida, no, no es agradable que gente sin escrúpulos te esté recordando continuamente que no estás en tu peso", escribió en julio del año pasado en su cuenta de Instagram ante la lluvia de críticas por el mismo motivo.

Junto a esta imagen, escribió: "Aquí tenéis mi posado veraniego con mis 6 kg de más!"