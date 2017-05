Amor Romeira se convierte en Olivia Palermo

Sin maquillaje, con coleta y un 'look' de estar por casa se ha presentado Amor en la pasarela del programa.

La ex gran hermana ha acudido al plató de 'Cámbiame' para pedir ayuda a los estilistas ya que buscaba un estilo más elegante pero sin perder su sensualidad.

Su madre y su abuela, sus grandes apoyos

"En el colegio nunca se metieron conmigo y en casa siempre me apoyaron. Mi madre y mi abuela fueron las que me dieron alas y me empujaban al precipicio para que volase", ha confesado la canaria.