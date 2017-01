Emotiva despedida en la capilla ardiente de Bimba Bosé: "Se ha ido en paz, ya no sufrirá más"

A su llegada, la familia no se detuvo a hablar con los medios y fueron directamente a la capilla ardiente para poder ver, despedirse y velar a Bimba , que fallecía la mañana del pasado lunes 23 de enero en el hospital Ramón y Cajal.

Tan sólo a su salida, Paola Dominguín quiso agradecer la preencia a los medios y el respeto con el que se está tratando la muerte de su sobrina: "Gracias a todos por estar aquí. Es un momento muy duro para todo el mundo. Llegó su momento y se fue en paz. Ya no sufrirá mas. No sé qué deciros…" , dijo antes echarse a llorar.

Miguel Bosé no estará en el entierro

Antes de despedirse, Paola, preguntada por su hermano Miguel Bosé, puido confirmar que no podría llegar aunque quisiera: "No va a poder venir, está fuera y no le va a dar tiempo a enlazar los aviones para llegar", añadió.

A pesar de que seguramente a Miguel le gustaría estar con todas sus fuerzas en el tanatorio arropando a la familia, tuvo tiempo de despedirse de su sobrina por las redes sociales: "Buen viaje Bimba, mi cómplice, mi compañera, mi amor, mi hija querida. Guíame", escribió en Twitter.