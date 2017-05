Cara Delevingne sorprende ¡con la cabeza tatuada!

Con un vestido de Saint Laurent, cabeza rapada y un maquillaje grunge, Cara Delevingne fue una de las estrellas más esperadas en los premios 'MTV Movie & TV Awards'. Sin embargo, y aunque su cabeza rapada podría ser lo más llamativo de su look después de haber lucido un melenón copiado hasta la extenuación en las peluquerías de medio mundo, lo más llamativo de su atuendo fue...

¡Su nuca! Por todos es sabido que Cara es una amante de la tinta. Sin embargo, l a modelo ha vuelto a sorprender con un nuevo y enorme tatuaje con forma de flor (algo abstracta, sí) en su cabeza , aprovechando que ahora se la ha rapado por exigencias del guión de la película 'Life in a Year'.

La atracción de la noche

No sabemos seguro si ese tatuaje es permamente o temporal, pero lo cierto es que llamó la atención de los flashes y de carios de sus propios compañeros de profesión, como el actor Dane DeHaan, que no podía dejar de tocarle la cabeza a la top. ¿Le pasaría el boleto de lotería para que le diera suerte? Tenemos entendido que eso era por la chepa, no por la cabeza, Dane...