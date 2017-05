Carla Barber nos habla de su boda: "Mi novio me metió el anillaco en el postre"

Carla, encantada con su vida Tiene un currículum de agárrate. Médico estético, dura ex superviviente 2016 y Miss España 2015. Carla Barber, que cuenta ya con su propia clínica, nos cuenta sus planes de boda y carga contra algunos de sus ex compañeros del reality. ¿Cómo estás?

Estoy más feliz que nunca porque me va todo muy bien personal y profesionalmente. Nunca pensé que a mis 26 años pudiera estar así, con mi propia clínica, comprometida y feliz. Cuéntame, ¿cómo va tu recién estrenada clínica?

Estoy a tope en la consulta con medicina estética antienvejecimiento, que es mi especialidad. El ser un personaje público me ha facilitado que la gente me conozca. Empecé en octubre a trabajar con pacientes míos.



''Estoy estresada, pero contenta'' ¿Y cómo estás llevando tu independencia?

Súper bien. Empecé en las clínicas de mi chico, porque él tiene varias en Madrid. Me dejó usar sus instalaciones, pero mis clientes empezaron a crecer tanto que decidí abrir mi propio centro. Desde luego, experiencia tienes de sobra.

Cuando algo te apasiona, te levantas con ganas de ir a trabajar. Estoy estresada, pero contenta. Te viene gente de todo el mundo.

Me han venido de Miami, París, Dubai... para que yo les haga tratamientos. Y todo gracias a la difusión de las redes sociales.



''Mi madre lo pasó muy mal porque se metieron mucho conmigo'' ¿No te ha repercutido negativamente tu paso por ‘Supervivientes’ o haber sido miss?

No. Ahora no salgo en la tele. Me han llamado para ir a debates y galas del concurso, pero yo no voy a ese programa. Creo que se ha perdido la esencia de Supervivientes. ¿Volverías?

Fue una experiencia maravillosa, lo repetiría cada año de mi vida. Te ayuda a conocerte a ti mismo, te das cuenta dónde están tus límites. También es verdad que gusta mucho la polémica. Mi madre lo pasó muy mal porque se metieron mucho conmigo. Incluso llegaron a decir en un plató de televisión que yo no era médico.



''A Mila la quiero y la querré siempre'' ¿Irías con la misma gente?

Sí, porque fue mi experiencia y cómo la viví. Éramos 16 y tengo contacto con 3 de ellos. ¿Con quién?

Con Víctor, Mila y Jorge. ¿Qué supuso Mila para ti?

Un súper apoyo. ¿Por qué crees que la gente criticó tanto tu acercamiento a Mila Ximénez?

Tenían que criticar algo. No me aproveché de ella. Fue algo mutuo, una relación en la que nos sentíamos bien. La quiero y la querré siempre. Me quedo con la Mila que conocí allí.



La primera en hacer fuego Carla fue coronada como la primera concursante mujer en hacer fuego en Supervivientes y en un tiempo récord. Logró encender la hoguera con un preservativo y después enseñó a sus compañeros cómo mantenerla.



''En Supervivientes me preocupaba la impulsividad que tengo'' ¿No te perjudicó?

No, porque yo fui como soy: Muy competitiva, pero jamás piso a nadie para poder llegar a un sitio. Me preocupaba la impulsividad que tengo. ¿Quién dijo de ti que no eras médico?

Laura Matamoros. Es para demandarla, pero paso. ¿No se lo rebatiste?

Lo dijo cuando estaba en la isla. ¿Y fuera no le contestaste?

No me hace falta. Las cosas caen por su propio peso.



''Parece que han hecho un Gran Hermano en una isla desierta.'' ¿Crees que ella va a llegar a la final de esta edición?

Creo que es una chica con carácter y fuerte, que es la esencia del programa. ¿Estás siguiendo ‘Supervivientes 2017’?

No. Aunque me dicen que hay muchas movidas. Parece que han hecho un Gran Hermano en una isla desierta.



''Cuando ven una mujer fuerte, válida, con carácter, se nos critica'' Tu caso es atípico. Te lo habrán dicho.

Es muy fuerte porque las que se meten conmigo son mujeres. Cuando ven una mujer fuerte, válida, con carácter, se nos critica porque no lo ven posible. ¿Envidia?

No estamos acostumbrados a ver ese tipo de mujer. A mí sólo me gritaban como locas Nagore Robles, Laura Matamoros, Lidia Lozano e Isabel Rábago porque se pensaban que me junté con Mila por interés. Víctor también fue mi gran apoyo y, cuando se fue, lo pasé fatal.



¿Si te tuvieses que llevar a una persona del programa quién sería?

Víctor. Sin duda. La primera vez que lo vi dije: “Que no venga a hablar conmigo.” La imagen que la tele me había creado era mala. Pensaba que estaba loco. Y cuando lo conoces es tan bueno... La gente es capaz de vender a su madre por 5 minutos de tele. Antonio Tejado, que me criticó, me dijo fuera del directo: “Entiéndeme, yo tengo que tener mis minutos de tele.” La verdad es que me dio pena



''VíctorS es demasiado efusivo'' ¿No te daba miedo que te pudiera pasar lo mismo que a Víctor y que se pudiese formar una imagen de ti irreal?

No, porque Víctor es demasiado efusivo, tiene un descontrol emocional y pierde las formas. Yo no. No vivo de eso. Él sí. Si no, de qué come...



''Mi novio me metió el anillaco en el postre'' Bodorrio a la vista. ¿Cómo fue el momento pedida?

Lo hice público en un viaje a Canarias. Camilo me pidió matrimonio en México, en playa del Carmen, en enero. Me preparó una cena romántica en la playa, con mariachis incluidos porque le encantan. Mi novio me metió el anillaco en el postre. ¿Cómo reaccionaste?

Me puse a llorar, pero riéndome.



''No me esperaba que me lo pidiera tan pronto'' ¿Te lo esperabas?

No. Me dijo muchas veces que se quería casar conmigo, pero no me esperaba que me lo pidiera tan pronto. Llevábamos un año y tres meses, que es poco. ¿Lo vuestro fue flechazo?

¡Que va! Nos llevábamos fatal. Él fue jurado en mi gala de Miss España y votó a otra.



''Empecé a ir a su clínica y él a tirarme la caña'' Y ahora tú se lo recuerdas cada vez que puedes, ¿no?

Sí, ja, ja, ja. Él era también patrocinador de la gala y se encargaba de poner guapa a la que ganase y, como fui yo, empecé a ir a su clínica y él a tirarme la caña. Tardó tres semanas. Me entiende. Soy una chica que tiene una vida social muy ajetreada y él comprende que vaya a cenar, por ejemplo, con Cristiano Ronaldo. ¿Eres amiga de Cristiano?

Fue un momento determinado. Él me tenía que dar una camisa, quedamos, me la dio, cenamos y me llevó a casa. Mi chico lo sabía. Entiende todo lo que hago y lo acepta. Si no lo entiende, me explica el porqué.



''Me quiero casar en mi tierra, Canarias'' ¿Dónde os vais a casar?

En mi isla. En Gran Canaria. Pero como estamos con tanto ajetreo, aún no he mirado nada. Este año no nos casaremos porque quiero una boda bien preparada. ¿Tú sabes perfectamente lo que quieres?

Sí, me quiero casar en mi tierra, Canarias, celebrar una luna de miel con mis amigos y luego irnos tres o cuatro semanas nosotros dos solos. La post boda va a ser en Ibiza. Ese día se pasa muy rápido y quiero alargarlo en plan boda gitana, porque vamos a tener mínimo 220 invitados, y se me va a ir el día en saludarlos a todos.



''Me han escrito varias firmas importantes para el vestido'' ¿Tienes pensado cómo va a ser el vestido?

Voy a tener dos vestidos de novia. Me han escrito varias firmas importantes, pero no me quiero casar con nadie. Si me tengo que pagar el vestido, me lo pago, pero quiero que me guste. ¿Será una ceremonia religiosa o civil?

Aún no lo sabemos... Está en el aire, aún por decidir.



''Queremos tener un niño, David, y una niña, Valeria'' ¿Ya habéis hablado de tener niños?

Sí. Él quiere tenerlos ya. Pero me entiende y sabe que no es el momento más oportuno ahora, porque profesionalmente no puedo. Queremos tener un niño y una niña. El niño se llamará David, como mi hermano y el suyo, y la niña, Valeria. Me dice que cuando tenga a la niña, porque él quiere una, deja de trabajar ja, ja, ja. ¿Le imaginas de padre?

Va a ser un padrazo. Se le ve. Es muy cariñoso, muy familiar, a su madre la adora, cuida mucho a toda su familia... Eso me encantó de él, porque para mí la familia es lo más importante que tenemos en la vida.



''A la primera persona que se lo conté fue a mi hermano'' ¿Te ha felicitado todo el mundo o has echado de menos algún mensaje?

Sí, antes de hacerlo público se lo dije a mi círculo en ‘petit comité’ para que no fuera un ‘shock’. A la primera persona que se lo conté fue a mi hermano. ¿Por qué publicaste la foto del anillo en marzo?

Tenía la foto preparada en enero, pero me contuve porque no era el momento.



''Lo último que supe de Álvaro Morata fue cuando me felicitó por ganar Miss España'' ¿No sería porque Álvaro Morata (su ex) publicó la suya en enero anunciando enlace?

No. Hace muchísimo que no sé nada de él. Lo último que supe fue cuando me felicitó por ganar Miss España. Tuvo el detalle, pero nada más. Me alegro mucho por él, que sea muy feliz. Normal. Fue tu pareja durante bastante tiempo.

Con mis ex mantengo buena relación, menos con Morata. Les conté que me voy a casar, pero con Morata no fue así. Pero me alegro por él porque fue una persona a la que quise muchísimo. Es imposible no sentir nada cuando has compartido tanto con una persona.



