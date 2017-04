El padre de Alba Carrillo ¡pasa definitivamente de su hija y su mujer en Supervivientes!

Ni una palabra

Es por ello que Carlos Carrillo quiso aclarar a las cámaras que no piensa entrar en debates o polémicas sobre el programa, y mucho menos quiere ser famoso: "No soy un personaje público, no he hecho ninguna declaración, no he salido en ningún sitio", sentenciaba, expresando así su intención de no hablar sobre su mujer y su hija.