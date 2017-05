Carlota Corredera se somete a la transformación de 'Cámbiame'

Para su look de ropa, los estilistas escogieron un vestido rojo pasión de corte griego , con amplias mangas y ceñido a la cintura para enmarcar su recién estrenada silueta, de la que ella está tan orgullosa: "He perdido ya 63 kilos" , comentó Carlota.

Al ver a sus compañeros, sentados en el lugar de los 'coaches', Corredera no pudo contener las lágrimas por la grata sorpresa que se estaba llevando, y es que sabía que su cambio sorprendería, pero no tenía ni idea de la montaña rusa de emociones que estaba a punto de vivir.

El cambio de la presentadora era notable: había pasado de un look de lo más básico a ser toda una 'sex bomb' , preparada para la presentación esta misma tarde de 25 de mayo de su primer libro: 'Tú También Puedes: Cómo Conseguí Perder 60 Kilos Y Ganar Salud'.

Carlota quiso agradecer, además, la presencia de sus compañeros, ya no sólo en el plató, sino en su vida: "Belén llegó antes que David y Raul. Para mí Sálvame era el programa de mi vida hasta que llegue a Cámbiame , porque ahora los dos son los programas de mi vida. Raúl y David... qué os puedo decir. Esto es un sueño que no sé lo que va a durar, pero lo que dure quiero disfrutarlo ", dijo antes de estallar, de nuevo, en lágrimas.

Belén Esteban fue la primera que se levantó de su sitio para felicita ra Carlota Corredera : "Estás guapísima. De verdad que te lo mereces, te lo digo de corazón", afirmó antes de añadir: "Yo te dije que no podía estar en la presentación de tu libro por un problema, pero quiero que sepas que esta noche, igual que ellos, que nunca me habéis dejado sola, estaré contigo" .

Pelayo se pone emotivo

Sus compañeros de 'Cámbiame' también quisieorn dedicarle unas palabras, pero el que más conectó con ella fue Pelayo Díaz: "No sé si será casualidad divina, pero de los que estamos aquí, tú y yo somos los únicos que hemos traspasado esta puerta para transformarnos, los dos escribimos un libro al poco de empezar en este programa, y creo que ese día tuve la sensación de que mucha gente me llegaba al corazón y me conocían de verdad, y yo creo que a través de tu libro también lo van a conseguir".