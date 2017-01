Carlota Corredera: ''Me da miedo no tener trabajo''

rlota Corredera visita el programa Sálvame Deluxe tan solo días antes de su estreno en Cámbiame. La presentadora coge las riendas que deja Marta Torné a partir del lunes, y por eso ha contado a sus compañeros cómo se siente en su nuevo puesto de trabajo: "Estoy muy nerviosa pero creo que tengo una gran responsabilidad. La cadena me lo comunica el 7 de diciembre y no es cierto que entre Marta y yo haya ningún problema porque nos conocemos desde hace años y somos amigas. Estoy ilusionada y feliz".

"Fue muy complicado para mí el primer día de grabación en Cámbiame, y también para Cristina, Natalia y Peleyo. Pero hemos conectado y espero que la audiencia lo note. Estoy alucinada con ellos", ha seguido diciendo Carlota.

La presentadora ha explicado que no tiene miedo a lo que está por venir, solamente a "no tener trabajo". Carlota ha dicho que "si la cadena en el futuro entiende que debo dejar de presentar y tengo que ser directora, o guionista, o ponerme a hacer vídeos... sería igual de feliz porque me gusta mi trabajo, me encanta la televisión".

Carlota ha hablado de su cambio físico: "Llevo un año haciendo dieta y la fuerza de voluntad no se compra. Ahora mismo tengo un relación con la comida muy saludable. La ha normalizado y estoy a punto de conseguir mi meta. No puedo tirar por la borda este año lo que tanto he trabajo durante el 2016".

Sobre su saltó a la fama en los últimos meses ha explicado Carlota que "intento ponerme en la situación de mis compañeros porque soy periodista. Algunas reacciones en las redes sociales me hacen gracia, pero la verdad es que me muero de vergüenza".