Carlota Corredera presenta su libro junto a su chico y amigos

Los estilistas escogieron un vestido rojo pasión de corte griego , con amplias mangas y ceñido a la cintura para enmarcar su recién estrenada silueta, de la que ella está tan orgullosa: "He perdido ya 63 kilos" , comentó Carlota.

Para tan importante ocasión, la presentadora estaba muy guapa con el cambio de look de le hicieron los estilistas de 'Cámbiame' y durante el cual, se emocionó mucho.

Sin duda alguna, el mejor apoyo de Carlota fue Carlos de la Maza, su marido, que aunque suele mantenerse al margen de la vida pública de su mujer, ayer estuvo muy pendiente de ella y no dudó en posar con ella.

De hecho, Belén también estuvo en el cambio de look al que se sometió Carlota en 'Cambiáme' y fue la primera en abrazarla cuando la presentadora mostró su nueva imagen: "Estás guapísima. De verdad que te lo mereces, te lo digo de corazón" le dijo.

Pelayo Díaz

Pelayo Díaz fue uno de los estilistas de 'Cambiáme' que le realizó el cambio de look. Cabe destacar que Pelayo junto a Cristina Rodríguez y Natalia Ferviú no se lo pusieron fácil a Carlota cuando sustituyó a Marta Torné, pero con el tiempo ellos mismos han admitido que aunque no la recibieron bien, el tiempo les ha hecho ver que con Carlota han ganado una amiga.

"No sé si será casualidad divina, pero de los que estamos aquí, tú y yo somos los únicos que hemos traspasado esta puerta para transformarnos, los dos escribimos un libro al poco de empezar en este programa, y creo que ese día tuve la sensación de que mucha gente me llegaba al corazón y me conocían de verdad, y yo creo que a través de tu libro también lo van a conseguir" dijo un emocionado Pelayo tras ver a Carlota tan guapa.