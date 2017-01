Carlota Corredera, todo un cambio para 'Cámbiame'

Emocionada por los ánimos de Cristina Rodríguez

En su presentación oficial como presentadora de ‘Cámbiame’, Carlota Corredera se emocionó al hablar de unas bonitas palabras que le dijo Cristina Rodríguez durante una fiesta en casa de Jorge Javier Vázquez. “Cuando estaba mal, me dijiste que no me irían bien las cosas si no hablaba desde la positividad, que si no creía que las cosas que quería pasarían, nunca iban a ocurrir”, dijo entre lágrimas.

“Sabes qué, eres guapa y eras guapa. Yo entiendo que tú has adelgazado por salud, lo entiendo perfectamente. Pero si no hubieras tenido un problema de salud a mí me hubiera gustado verte así también”, dijo Cristina, refiriéndose a las imágenes de Corredera después del parto de su hija primogénita.