Carlota Corredera y su peor momento en 'Cámbiame'

La participante: Maite, una mujer de Barcelona que quería "un look de nivel porque quiero encontrar una pareja de alto standing".

La peluquera le dijo que confiara en ella, pero cuando le cortó un mechón, Maite se levantó y dijo que ese "tijeretazo" no lo iba a consentir. Muy enfadada, se quitó la bata y se marchó.

Pero todo parecía ir bien hasta que llegó el momento de cortarse el pelo. Una Maite muy tensa se encontraba en la sala de peluquería cuando se negó a que la cortasen el pelo, "se lo he prometido a mis hijos".

Su estilista decide ir a ver qué está pasando para ver si consigue que Maite entre en razón. Cristina le echa en cara que había llegado sin dormir: "No has venido en las condiciones adecuadas".

Cristina, con la voz calmada y sin subir el tono le ha dicho que pide respeto cuando ella no lo da.

Haciendo gala de una paciencia infinita, Cristina intenta que Maite se calme, sin éxito. La participante se niega a quedarse porque asegura que le han faltado al respeto. "No permito que me insulten", espeta muy enfadada.

Natalia Ferviú ha ejercido de modelo

Para que el trabajo de su compañera no quedara sin lucir, Natalia ha decidido vestirse con el 'look' que Cristina había elegido para Maite, que ya se había dado "a la fuga". La estilista estaba nerviosa sobre la pasarela y ha confesado que estaba enfadada porque "mi intuición me ha fallado".