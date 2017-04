Carme Chaparro debuta como escritora de novela negra

Periodista, presentadora de informativos y escritora La presentadora de Noticias Cuatro, de lunes a viernes, amplía su currículum y se convierte en escritora con el thriller 'No soy un monstruo' que, además, ha obtenido el Premio Primavera 2017. El mejor debut que un escritor pueda tener. Tu novela versa sobre la desaparición de un niño. Siendo madre, ¿te ha creado un conflicto emocional?

Mientras la escribía me he dado cuenta de que, al tener dos niñas pequeñas de 5 y 3 años, me ha afectado. He escrito la novela con más intensidad, realismo y he descrito mejor las emociones de las personas. Además, empezaste la casa por el tejado: escribiste el final primero.

Pues sí, e hilé una novela para llegar a ese final. Hubo un par de semanas en las que tuve que dejar de escribir porque me bloqueé por el sufrimiento que me producía la historia.



Premio con pseudónimo ¿Cómo conseguiste romper este bloqueo?

Llamé a mi amiga Toni Acosta y me dio un buen consejo: que parase para que el sufrimiento hiciese poso. ¿Y tu familia percibió esa tristeza en ti?

No, pero me dio un poco de paranoia cuando iba a los centros comerciales con mis hijas, que es cuando se pierde de vista a los niños, como al protagonista de la novela. Pero en el libro no hay cosas obscenas. Pocos nóveles reciben un premio como el Primavera.

No me lo esperaba. Soy muy exigente conmigo misma, por eso sabía que tenía algo bueno entre las manos. Me presenté con pseudónimo para que nadie pensara que me habían dado el premio por ser presentadora. ¿Quién fue la primera persona que leyó la novela?

Mientras la escribía, la iban leyendo cuatro personas en paralelo: mi marido y tres amigos policías con los que me comunicaba a través de chat.



Prioridades claras ¿Qué dijo tu marido?

Mi marido me iba haciendo comentarios. Cuando escribí el final, él estaba de viaje y le mandé el capítulo. Y me dijo: “Estoy alucinado, estoy orgulloso de ti”. Eso, viniendo de él, que es muy crítico porque trabaja en el medio, fue una maravilla. ¿Te molestan las críticas por su parte?

No. Porque son críticas constructivas, desde las ganas de ayudar. Esas críticas las acepto, las pido y las agradezco. No así las que son para destruir. ¿Te has encontrado envidias en la profesión?

Como en todos lados. No puedo hacer nada para que todo el mundo me quiera. Sigo la máxima que me dio una amiga mía: si alguien no me quiere, mejor lejos de mí, para qué me voy a preocupar. No pierdo el tiempo en personas que no me aportan.



Conciliación ¿Cómo concilias tu vida familiar y profesional?

Todo lo que hago me encanta. No me importa madrugar para ir al trabajo. Y, si no puedo comer para promocionar mi libro, no como. ¿Cómo lo aguanto? Hasta que mi cuerpo aguante. ¿En casa cómo te organizas?

Llego a casa por la tarde y juego y hablo con mis hijas, que es lo mejor de la vida. Y cuando las acuesto, pongo lavadoras. Afortunadamente, mi pareja es maravillosa. No es que me apoye al cien por cien, sino al mil por cien. Siendo mujer, ¿has tenido que dar codazos para que te tomaran en serio?

No. Nunca te puedes abrir camino a codazos. Eso quiere decir que estás apartando a gente de tu camino. Tengo 44 años y he tenido que luchar contra prejuicios dentro de mi sector. Son micromachismos cotidianos que son difíciles de detectar.



