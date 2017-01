Carmen Borrego se sincera sobre la muerte de su padre

La pequeña de 'Las Campos' ha confesado que fue ella la última persona que habló con su padre, el día antes de su muerte. "Estaba en casa de mi tía en Marbella cuando me llama mi íntima amiga y me dice: ¿me puedes poner con tu tía Concha?" , ha explicado.

"No nos enteramos hasta el día siguiente de lo que había pasado. "En las primeras horas pensamos que había tenido un accidente, no nos enteramos hasta el día siguiente . Yo tenía 17 años y eso te hace madurar a pasos agigantados. Dejé de vivir mi adolescencia ese día" , ha contado Carmen muy emocionada.

No le guarda rencor

También ha contado que nunca le ha guardado rencor a su padre: "No, yo quería tanto a mi padre que no he sido capaz". Asegura que ha huido de pensar qué hubiera pasado si hubiera ido a verle. "Me ha venido ese pensamiento pero me lo he quitado", confiesa.