Carmen Borrego, preocupada por la imagen de Terelu en GH VIP

Carmen saca las uñas por Terelu Carmen Borrego no lo puede evitar: cada vez que ve a su hermana pasarlo mal, lo siente como si le estuviera pasando a ella misma. Esto es lo que dio a entender en su última visita a 'El programa de Ana Rosa', donde comentó el nuevo estreno de 'Las Campos' con su segundo capítulo, el más emotivo hasta la fecha, y el paso de Terelu por la Casa de GH VIP 5, por la que dice sentirse preocupada, sobre todo estando tan cerca de Toño Sanchís por el pasado que les une...



A punto de estrenar un nuevo capítulo 'Las Campos' La revelación de 'Las Campos', Carmen Borrego, ha visitado el programa Ana Rosa Quintana para promocionar la nueva entrega de 'Las Campos', que se emitirá este viernes 12, como una sección de 'Sálvame Deluxe', en Telecinco. La hija de María Teresa Campos ha hablado sobre su hermana y de cómo su madre está viviendo la repercusión del reality.



''Terelu es especialmente vulnerable'' "Me preocupa que dé una imagen que no es la suya. Terelu es especialmente vulnerable. Puede ser la más divertida o puede ser el extremo contrario", decía Carmen sobre su hermana.



Ella habló con Toño para que dejara de representar a su hermana Carmen ha hablado sobre el tenso encuentro entre su hermana y su exrepresentante. "Toño no le ha hecho nada a Terelu, ni al revés. Simplemente, mi hermana no podía tener un representante en 'Sálvame' porque todos estaban a favor de Belén. Fui yo la que habló con Toño y le dije que Terelu no podía tener un representante que perjudicase su imagen, en vez de ayudarla", ha explicado la menor de las Campos en 'El programa de AR'.



''Tuve la sensación de que dejaba a Terelu en quirófano'' "No comentamos nada sobre ese encuentro con Toño. Lo pasé mal cuando la dejé en la casa de Guadalix de la Sierra. Tuve la sensación de que la dejaba en un quirófano", comentaba Carmen sobre su hermana.



''A mi madre le afecta mucho lo que dice la gente'' Carmen cree que su madre también podría haber entrado en 'GH VIP'. "Mi madre lo está pasando mal por las críticas sobre 'Las Campos' y a mí me preocupa. Le afecta mucho lo que dice la gente (...). Habría llevado mejor si se hubiese hablado de ella, pero que hablen de sus hijas o de Edmundo no lo puede soportar", comentaba con sinceridad.



Carmen, mosca con la afirmación de Alessandro Lequio Durante su participación en 'El programa de AR', Carmen ha querido zanjar el tema de su buena o mala relación con Edmundo afirmando que no le ha gustado nada cuando Alessandro Lequio ha afirmado que le "consta que la relación con el novio de su madre es mala". A Carmen le molesta esta afirmación y deja claro que a ella nadie le ha preguntado cómo es su relación.



Agradecida a Edmundo, digan lo que digan "La relación que tenemos mi hermana y yo con mi madre era de piña y sigue siéndolo, pero la vida de todas es distinta. Yo me he casado y no vivo al lado de mi madre... Ahora no la veo a diario, pero sigo hablando con ella dos y tres veces al día. Discutimos, pero la relación nunca ha sido mala. Tengo buena relación con Edmundo, es cariñoso conmigo y tengo muchas cosas que agradecerle", ha aclarado Carmen Borrego.



El capítulo más emotivo Carmen ha confesado que este será uno de los capítulos más emotivos y que cree que su madre no grabarás más temporadas. En esta entrega 'Las Campos' regresan a su Málaga natal, quedarán con su pandilla de toda la vida y visitarán el barrio en el vivieron por última vez cuando su padre estaba vivo.



Harta de las críticas La hija pequeña de María Teresa Campos también ha querido dejar claro que su hermana "no es altiva ni soberbia. Es generosa y amiga de sus amigos". Aunque sí es cierto que en este episodio veremos una pequeña bronca entre Carmen y Terelu. "No se puede decir nada, es que haces una broma y ya estás atacando y yo la vida no me la tomo así. No voy a aguantar ni media humillación más. Es que siempre tiene que ser lo que ellas (María Teresa y Terelu) digan", dice Carmen en este episodio, cuando se cree que no la están grabando. En plató, la hija pequeña de la presentadora afirmaba "la que me va a caer por esto, es que en este país parece que ningunas hermanas se enfadan, solo mi hermana y yo. Discutir con una madre o una hermana es normal, no es para esconderlo".



