Carmen Lomana niega que Belén Esteban le haya pagado

Toño Sanchís ya no está tan solo en 'Viva la vida' Toño Sanchís ha conseguido una nueva aliada para 'desenmascarar' a Belén Esteban. Desde que saltara a la palestra la sentencia que condena a Toño Sanchís a pagar una elevadísima cantidad a la colaboradora de 'Sálvame', quien fuera su representada, la socialité ha aprovechado siempre que ha tenido ocasión para recordarle a Belén que ella también le ganó un juicio del que todavía no había recibido la indemnización correspondiente.



Carmen Lomana niega que le haya pagado El pasado miércoles Belén Esteban aseguró en 'Sálvame' que ya había saldado su deuda con Lomana, algo que negó rotundamente la supuesta beneficiaria en 'Viva la vida'. "¡Qué me va a pagar! No. Como todas las verdades que diga sean como esta… Creo que dijo también el importe de lo que me había pagado, y eso no lo sé ni yo, porque como las costas se han ido incrementado… Yo ya le perdoné los intereses del principal", apuntó después de que Belén hablara de 20.000 euros.



Grabaciones de conversaciones íntimas Tras reconocer que Mila es la única que ha saldado su deuda, Lomana se dispuso a recordar lo que pasó en su día. "Le pidieron a mi chófer que me grabara, que se iba a hacer millonario si me grababa. Este pobre hombre calló en la red de todos estos y se dedicó a grabarme en mi intimidad", explicó.



''Me calumniaron hasta el infinito'' Esto hizo que saliera a la luz una conversación telefónica de Lomana en la que señalaba que la hija de Belén Esteban, Andrea Janeiro, estaba "un poquito gordita". "A partir de ese momento, comenzaron a llamarme de todo. A insultarme, a calumniarme, a llamarme palabrotas que no puedo decir. Hasta qué punto llegó el asunto que el juez dijo que por decoro no repetía lo que había visto en esos vídeos. Me calumniaron hasta el infinito", aseguró.



Se burlaron de su madre Según Lomana, la gota que colmó el vaso llegó cuando un día su madre puso la tele y se encontró con lo que le estaban haciendo a su hija, por lo que decidió llamar para defenderla. "La presentadora del programa en ese momento comenzó a reírse de mi madre. Le decía cosas como que hablaba igual de pija que yo y se puso a imitarla. ¿Cómo no iba a demandar cuando le hicieron eso a una persona de 80 años?", se preguntó.



La condena principal ya está pagada "La condena principal fueron 30.000 euros. Eso lo pagó 'La Fábrica de la Tele', tanto lo de ella como lo de Mila. Supongo que luego arreglarían cuentas con ellas", afirmó, antes de recordar que Kiko Matamoros siempre se ha negado a pagarle.



Belén le envía a Toño el talón de pago En un momento de la acalorada conversación, Toñi Moreno se dispuso a intervenir para compartir una cosa que le había llegado al móvil. "Me acaba de escribir Belén y dice que me va a mandar el talón de 15.000 euros que le he pagado a Lomana. Los otros 15.000 los pagó mi productora en un contrato que hicieron con ella. Yo no le debo nada a ella", leyó la presentadora antes de mostrarle la imagen del talón.



