Cayetana Guillen Cuervo: "No soy una 'fashion victim'"

Una madrina de lujo Cayetana Guillén Cuervo amadrinó la Gala final de la 3º Edición Eres Impulso de Font Vella, la plataforma social de emprendimiento femenino que otorgó dos premios a las ganadoras del certamen en el que se presentaron más de 150 proyectos cuyas temáticas destacaron las relacionas con la educación, el deporte, la sostenibilidad o la salud. Horas antes de evento, que tuvo lugar en VALKIRIA Hub Space, la actriz charló con QUÉ ME DICES!

Esfuerzo y constancia ¿Qué significa ser madrina de este proyecto? Me siento muy identificada con los valores que tiene, para mi significa un reconocimiento a lo que transmite mi carrera y ser un referente que implica esfuerzos y que solo tiene que ver con el esfuerzo y la constancia.

Sin formación no hay futuro El entorno ayuda. Ayuda, pero el hecho de ser emprendedor está dentro de unos mismo. La formación es básica, nos va ayudar a tener nuestro propio criterio para construir muchas cosas. Actualmente, sin formación no hay futuro. Yo nací en el seno de una familia de intelectuales que no me daban opción a seguir con mi vida sin que tuviera una licenciatura, pero yo me pagué la carrera. ¿Cómo lo hiciste? Empecé a trabajar en el teatro a los quince años y hasta el día de hoy. A los 18 ya vivía sola. Mis padres me hicieron mayor de edad a los 18 años y eso me ayudó mucho a solventarme los problemas y ser independiente y autosuficiente.

La importancia de las mujeres en la sociedad Premios a proyectos solo para mujeres. Es importante poner el foco en la mujer. Proyectos como este nos ayudan a recordar que nosotras debemos ser el motor de nuestras vidas. No han pasado tantos años desde que la mujer tenía que pedir permiso para comprar una lavadora a su marido, para salir de casa, para trabajar. Ahora hace falta que la conciliación sea una conquista real que no lo es, lo es a costa de multiplicarnos y quitarle horas al sueño. Mi pareja también lo hace, tengo mucha suerte. Ya hay muchos hombres concienciados. Tu pareja y tú compartís los mismos valores. Sí no sería imposible. Una cosa es la vida en libertad y cogidos de la mano y otra vida es cuando vienen los hijos. Ahora mi hijo tiene once años. Vale por siete por eso no he tenido más. Con once los niños tienen mucha conciencia, son los catorce de antes. Es muy rico.

El mejor personaje que ha interpretado es... Acabas de estrenar la segunda parte de la tercera temporada de 'El Ministerio del tiempo'. Se ha descubierto el pasado de Irene Larra con un maltratador. Es de lo mejor que he hecho en mi carrera. Llevo tres años con este personaje, va avanzando la vida de forma paralela a la mía.

Fan de las series de ficción ¿Cómo llevas que la audiencia siga la serie por internet? Por una lado, es algo maravilloso porque forma parte de un fenómeno de la actualidad, el público que la sigue es joven y urbano y no está sentado en el sofá viendo la 1, hace su vida y cuando le viene bien se la baja por internet. Uno de los factores de éxito han sido los fans que se la han recomendado y han hablado de ella en las redes sociales. Por otra parte, es negativo para las audiencias tradicionales. ¿Eres consumidora de series? De ficción a tope y las veo con mi hijo y mi chico, nos tumbados en el sofá con palomitas y nos pasamos el día viendo los 8 capítulos sin parar.

No es fan de la moda Parece ser que superaste el look de Paula Echevarría con tu vestido. No quiero oír eso, que Paula es amiga mía. El vestido era de José Juan Rodríguez, el mismo de Macarena. José Juan y Pablo, son hermanos y siempre me visten ellos desde hace muchos años. Siempre hay un profesional detrás, yo no soy nada fashion victim, no me compro un vestido, lo mío es prepárame bien mis cosas y lo de la ropa se encarga un profesional.

No quiere superar a Paula Echevarría ¿No te ha hecho ilusión? Ella es un referente. Pues sí, me hace ilusión acertar, pero no superar a Paula. ¿Proyectos nuevos? Estoy haciendo un nuevo formato para la 1 que no había hecho nunca, como periodista me voy a estructuras de Estado como la Guardia Civil, la Policía Nacional, salvamento marítimo, en Casa Real, en Moncloa. La actriz con el estilismo con el sorprendió en el FesTVal de Vitoria.