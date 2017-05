El cuestionario más loco a Cayetana Guillén Cuervo ¿Qué harías si supieras que el mundo se acaba mañana?

Abrazar a mi hijo y a mi chico muy fuerte y quedarme así. El mundo se divide entre los que comen tortilla de patata con o sin cebolla. ¿A cuál perteneces?

Tortilla de patata sin cebolla porque la otra te deja un sabor en la boca que luego no puedes dar besos.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

El cuestionario más loco a Cayetana Guillén Cuervo Un momento ‘tierra trágame’.

He tenido muchos en mi vida, pero en el estreno de la peli Atómica, yo llevaba un mono largo, los directores nos pidieron que entráramos en el cine con exaltación, entré corriendo y, ¡zasca!, me comí el suelo. Eso sí, me levante muy digna diciendo: “¡Me he caído!” Si fueses invisible, ¿qué harías?

¡Hacerme con todo el dinero negro que se han llevado mis primos y repartirlo entre las mujeres emprendedoras!



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

El cuestionario más loco a Cayetana Guillén Cuervo Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué época irías y por qué?

Iría a alguna época histórica divertida, por ejemplo a la época de Las Sinsombrero (las pensadoras de la Generación del 27). Era una panda divertida y moderna. ¿Qué es lo que no harías por nada del mundo?

Algo que pudiera hacer sentir a mi hijo en ridículo.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

El cuestionario más loco a Cayetana Guillén Cuervo ¿Y algo que te mueras por hacer?

Viajar todo el rato durante un tiempo. ¿Desayuno en la cama o en la cocina?

En la cocina. Que me gusta desayunar en familia con mi chico y con mi niño.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

El cuestionario más loco a Cayetana Guillén Cuervo Un lugar para perderte.

Alguna isla de éstas con nombre impronunciable. ¿En qué piensas nada más despertarte?

¡Uff... lo que me queda hoy por hacer! Que no... En despertar a mi niño, que me da mucha penita siempre.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

El cuestionario más loco a Cayetana Guillén Cuervo La siesta, ¿sola o mejor acompañada?

No me gustan las siestas. Me dejan hecha polvo. ¿Lo más raro o curioso que te haya pasado?

Las ‘Cayetaners’ (las fans de Cayetana). Lo más curioso y lo mejor.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

El cuestionario más loco a Cayetana Guillén Cuervo ¿El mayor capricho que te has permitido?

Algún viaje gordo. Tu manía más odiosa.

Que tengo que tener una botella de agua en mi mesilla de noche. Si no la tengo, me levanto aunque esté muerta.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

El cuestionario más loco a Cayetana Guillén Cuervo ¿A quién no le cocinarías y por qué?

A Trump porque la está liando muy parda. No sales de casa sin...

Sin mi neceser con las pinturillas. Que me gusta a mí ir al baño cada dos por tres a ponerme máscara de pestañas, pintalabios... Y me siento otra vez como con poder.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia