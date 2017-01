Cayetano Martínez de Irujo: ''He intentado ser todo para mi hermana y al final he acabado siendo nada"

''Mi relación con Bárbara no tiene interés'' Está muy involucrado con los refugiados sirios. De hecho, ha alojado en su casa a dos familias. Por eso, Cayetano Martínez de Irujo no podía faltar a la presentación del documental 'Nacido en Siria', que tuvo lugar hace unos días en Madrid. El duque acudió al acto solo, su chica, Bárbara Mirjan, se quedó en casa. Con la joven, que tiene 20 años, sale desde el pasado verano. "Mi relación con ella no tiene interés". No podía faltar a este documental...

Indudablemente no. Usted trajo a dos familias de refugiados a España. ¿Siguen viviendo en su finca?

Sí, siguen conmigo.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Su cara más solidaria En este documental se vive el drama de los refugiados sirios desde la visión de los niños... Usted ha tenido la oportunidad de convivir con ellos, ¿cómo lo viven los más pequeños?

Es espeluznante. Cuando llegaron allí, el niño de siete años no conocía lo que era un animal... La finca está llena de animales: hay perros, caballos, cerdos, pavos reales... Y el niño estaba absolutamente atemorizado. A día de hoy, después de dos años prácticamente, cada vez que vamos a visitarle y voy con algún amigo o con alguien que él no conoce, todavía se esconde detrás de las puertas, todavía tiene miedo a cualquier persona que no conoce, y eso que lleva ya más de un año escolarizado y que ya se ha abierto con los niños de Carmona y su vida se ha empezado a normalizar. Pero el pánico y el trauma que tienen estos niños...



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

''He pasado dos años muy difíciles'' Son personas muy agradecidas... ¿Qué le dicen a usted?Son personas cultas. El que se ha quedado en mi finca es médico, el que estaba en Madrid era ingeniero industrial... Son gente que habla cinco idiomas, que tienen sus carreras y no han salido de Siria por voluntad propia, sino porque si no les matan. En fin, es una cosa dramática. ¿Cómo ha comenzado para usted este 2017?

No es difícil que sea mejor que el anterior, la verdad. He pasado dos años muy difíciles en todos los sentidos, y también de salud.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

''Mi madre se ha ido y yo quería cerrar esa puerta'' Sorprendieron sus declaraciones sobre su familia.

Sí, bueno, digo lo que se puede decir de una forma correcta y es todo absolutamente como lo siento. Mi madre se ha ido, y yo quería cerrar esa puerta. Lo más chocante es la relación con su hermana.

Hoy he estado comiendo con ella, sabes lo que te quiero decir. Yo creo que la he sensibilizado un poco, lo que digo es verdad, habré cometido errores, he intentado ser todo para ella y al final es muy difícil ser todo. Acabas siendo un poco nada, porque te llevas la culpa de todo, pero yo con mi hermana me llevo bien y ya está...



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

''Con Eugenia intenté ser padre'' De Eugenia ha dicho: "Con ella intenté ser padre, hermano y amigo. Seguro que fallé porque algo se ha roto dentro de ella con respecto a mí".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

''Me faltó el afecto de mi madre'' De su madre: "De joven yo confundía el amor con el sexo porque me faltó el afecto de mi madre".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

En guerra con su familia Cayetano abrió una brecha importante con su familia tras hacer unas declaraciones, hace un mes, en la revista ‘Vanity Fair’ hablando claro sobre todos los miembros de su familia. Con su madre fue bastante duro. Confesó que su relación con ella fue mala hasta que él cumplió los 35 años.Encima, tras su muerte, las cosas con sus hermanos se han deteriorado muchísimo. "No me echó de Liria, me invitó a que me fuera. Fui su leal escudero y él no lo ha apreciado", expresaba sobre su hermano Carlos.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia