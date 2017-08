Cayetano Rivera se ríe del nuevo corte de pelo de su hermano Kiko

QMD!13/08/2017

Kiko Rivera ha cambiado de look y se ha desatado la locuraen redes sociales. El Dj subió una fotografía con su nuevo “corte de pelo”generando diversas opiniones entre sus seguidores. ¿Con o sin barba? Escribía juntoa una fotografía en la que mostraba su nuevo look. Pero, sin duda, el comentario más gracioso y divertido delnuevo cambio de look de Kiko Rivera ha sido el de su hermano Cayetano Rivera.El torero publicaba un montaje de Kiko junto al actor que da vida al tenienteKojak, mítico personaje de la serie homónima de los años 70, interpretado porel actor Telly Savalas que acompañó de las siguientes palabras: "Ilove ya, brotha! (te quiero hermano). Mi hermano @riverakiko el nuevo'Kojak" junto a variosemoticonos de caritas sonrientes y caritas con gafas de sol demostrando subuena relación. El hijo de Isabel Pantojo no dudó en responder a su hermano conel mismo sentido de humor: "no tecabe na mamón" y cinco emoticonos de caritas riendo.