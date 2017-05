Chabelita y Alejandro Albalá: su divorcio, admitido a trámite tras los últimos problemas

Según contó María Patiño en 'Sálvame' y confirmó posteriormente Beatriz Cortázar, Isa interpuso la demanda de divorcio contencioso el pasado 10 de abril en Sevilla a las 13:58 de la tarde. Y aunque en un principio la demanda no fue admitida a trámite, finalmente todo se ha solucionado y el juez ha dado traslado y notificado la admisión, según ha informado el portal Vanitatis.

Todo resuelto

Un problema de fondo, que no de forma, fue la razón por la que inicialmente no se admitió a trámite. Y es que el domicilio conyugal se encontraba situado en un emplazamiento que hacía a los juzgados de Sevilla no competentes. Sin embargo, todo parece resuelto ya y sólo hay que esperar a la sentencia definitiva.