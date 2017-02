Chabelita, ¡casada con Alejandro Albalá!

Lo recomendable es formalizar el Registro de dicha unión en España, ya que de no hacerlo, aquí no consta el matrimonio ni el cambio de estado civil , por lo que ambos podrían volver a casarse con otra persona cometiendo así delito de bigamia, condenado con prisión de seis a 12 meses. Una situación muy delicada, ahora que además la pareja ha vuelto a romper su relación.

Riesgo de bigamia

Así están las cosas a día de hoy, la hija de Isabel Pantoja y Alejandro Albalá son marido y mujer. Aunque la pareja todavía no ha formalizado el registro de su matrimonio en España, su estado civil es el de casados.

Una situación delicada, ya que al no estar registrado aquí, supone que en España no hay constancia de que hayan contraído matrimonio. No queda constancia en su certificado de fe de vida y estado que están casados y seguirá apareciendo su estado anterior: solteros. Así, cualquiera de los dos podría contraer nuevo matrimonio, lo que conllevaría delito de bigamia, penado, según el artículo 217 del código penal, con prisión de seis meses a un año.