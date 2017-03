Chabelita: "El enfado de mi madre no era por mí"

“ Estoy un poco triste, no la pude ver por ningún lado, me hubiera gustado que la enfocaran pero voy a esperar, a lo mejor me llama ”, dijo Roxana con lágrimas en los ojos al terminar el espectáculo.

Los intereses ocultos de Roxana

En el plató de ‘Sálvame’, Kiko Matamoros apuntó que podría haber una persona detrás de la aparición en el concierto de la madre biológica de Chabelita, con el objetivo de cerrar una nueva exclusiva con ella.

“Puede parecer enternecedor, tal y como se cuenta, pero la realidad es otra y está lejos de lo que esta señora ha querido trasladar. No tuvo interés en ir al concierto, no creo que le guste demasiado Pantoja cuando tampoco hizo por moverse. No estuvo ahí por iniciativa propia y ha habido quien ha movido... Que no venda la paginita de la lástima, está ahí porque alguien se ha preocupado de que esté”, apuntó el colaborador.