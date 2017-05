Chabelita, ¿reconciliación a la vista?

Algo más que palabras

La hija de Isabel Pantoja no se ha perdido un año más la Feria de Abril de Sevilla. Allí se ha vivido uno de los reencuentros más esperados. Ni el de 'OT', ni el de 'El príncipe de Bel-Air', el Real de la capital hispalense ha sido el testigo del acercamiento entre Chabelita y su ex, Alberto Isla, padre de su hijo, Albertito. Y según el periodista Kike Calleja entre los ex hubo algo más que palabras.