Chabelita pasa las navidades en Cantora y le manda un bonito mensaje a su madre

Respecto a la "independencia" de su inseparable Dulce , Isa ha dicho que "tenía muchas ganas de hacer su vida". No obstante, asegura que su distanciamiento no se debe a una mala relación con su pareja, Alejandro Albalá, con quien confiesa se encuentra bien. El joven tampoco estuvo con ella en Nochebuena ni en Navidad, aunque no ha aclarado los motivos de su ausencia. Tambié n ha desmentido los rumores de crisis tras ser fotografiada con un chico por las calles del madrileño barrio de Malasaña: "Estaría bueno no poder tomar algo con un amigo".

Su futuro

Al parecer, Chabelita sí se ha planteado vivir con su madre en Madrid, pero no cree que sea una buena idea porque lleva dos años viviendo sola y le gusta hacer su vida, "no porque nos llevemos mal". La joven ha confesado que aún no tiene claro qué hará: quedarse en España o marcharse al extranjero. "Lo que el extranjero me ofrece no me lo tengo aquí", ha dicho refiriéndose al anonimato.