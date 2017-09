Chabelita vuelve a las andadas con Alberto Isla en París

No se quiere hundir más Parece que Chabelita sale de Málaga para meterse en 'malagón'. Si hace unos días Alejandro Albalá daba por finiquitada de forma permanente su relación con la hija de la tonadillera, dejando poco o ningún margen para la reconciliación, ahora Chabelita, que parece que no se quiere hundir en su miseria, podría haber encontrado un gran apoyo fuera de su familia y amigos, y esa persona sería nada menos...



Juntos ¿y revueltos? ¡¡...que Alberto Isla!! Efectivamente, el padre de su hijo, el hombre con el que rompió tras tener a su primer y único hijo en común .que entonces, en el año 2014, tenía sólo 4 meses- sería la persona con la qu emás a gusto se encontraría Isa ahora misma. Tanto, que ambos han decidido huir de todo en España y pasar unos días muy relajados en París...



Instagram tiene la culpa Efectivamente, la Ciudad del Amor ha sido la elegida por la ¿parejita? para pasar unos días de relax, y así lo confirmaba el reportero José Antonio León en 'Sálvame': "Le escribí anteayer porque me gustó un Stories de Instagram que subió, y le pregunté que dónde estaba. Me dijo 'no, que luego dicen que soy yo la que chiva', y le contesté que era una tontería, a ver si sabía diferenciar entre el periodista y una simple imagen que me había gustado", comenzó contando.



Alberto, el mejor apoyo de Chabelita Para sorpresa de todo el plató, José Antonio lo confirmó todo: "El caso es que lleva tres días y la persona que le acompaña, y que parece que le está ayudando a olvidar a Alejandro Albalá, y que ya lo ha hecho en otras ocasiones pero no se ha filtrado por diversas cosas, es... Alberto Isla".



No es la primera vez que se ven a escondidas Tras el bombazo, nos quedan claras dos cosas: que Alberto y Chabelita siguen teniendo una relación especial y que no es la primera vez que se ven, pero es que ¡hay más!



Juegan al despiste León desveló cómo había descubierto que ambos estaban juntos a pesar de que no habían compartido imágenes de ello... y aunque jugaron al despiste, se olvidaron de algo: "Hay confirmación visual y ellos están intentando que no se sepa. Alberto ha subido varias fotos con geolocalización en Sevilla, pero es que además, en la última foto que ha subido en un coche, si ampliamos la parte de atrás, claramente se ve que no es Sevilla, y quien haya estado en París sabe que este tipo de fachadas y rosetones no los hay en Sevilla", desveló.



A Isa le gusta que Albertos ea discreto "La infomación que durante estos años nos ha llegado es que, cada vez que Chabelita se ha visto con Alberto Isla, ellos han estado juntos. Con los vaivenes de su relación con Alejandro, ella siempre ha acudido a Alberto, pero es que además él, en los últimos años, ha adoptado una posición muy discreta, y eso Isa lo sigue valorando", continuó contando el reportero.



