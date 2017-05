Chabelita: "No tengo novio"

En su visita al plató de Supervivientes, Isa Pantoja contestó a casi todas las preguntas que le hizo Jorge Javier. En todo momentó sentenció que no tiene novio aunque sí confesó que " hay algo que no termina de cuajar" y que lo que sí tiene son amigas y amigos.

Tras la primera ocasión en la que negó que tuviera pareja, Victor Sandoval se levantó rápidamente de su asiento y acuso a Chabelita de mentir. El colaborador aseguró que la propia Chabelita le consfesó que está con Fausto , el hermano de Techi, la ex novia de su hermano Kiko y con quien se casó el padre de su hijo, Alberto Isla. ¡Menudo lío!

Intentaron conquistarla

En el plató de Supervivientes estuvo presente Fabio, uno de los tronistas de Mujeres, Hombres, y Viceversa, quien no paró de tirarle los trastos a Chabelita durante toda la noche. El muchacho le preguntó que por qué no quería ir al programa de Emma García a intentar conquistarle pero Isa Pantoja contestó que ella no es la pretendienta de nadie.