Chabelita saca las uñas por Fausto

Chabelita ha roto su silencio para hablar por primera vez de Fausto, el joven con el que se la relaciona sentimentalmente desde hace unas semanas y que parece no acaba de convencer a ninguno de sus familiares ni amigos. Mucho se ha hablado del historial delictivo del joven hermano de Techi, sacando ahora la hija de Isabel Pantoja las uñas por su chico.

¿Es Fausto una mala influencia para Chabelita?

Los miembros del equipo de 'El programa de Ana Rosa' han abordado a la joven para preguntarle sobre los supuestos problemas con la justicia de su chico y si ella está al tanto de todo.

Aunque no ha querido extenderse mucho en sus palabras, Isa Pantoja ha desmentido que su madre esté preocupada y muy enfadada con ella por mantener esta relación. "Mi madre no me ha dicho nada", ha asegurado.